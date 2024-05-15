В ОАЭ завершился международный бизнес-форум «Мир возможностей»

Участники форума нашли точки соприкосновения для дальнейшего сотрудничества России и ОАЭ в медицине, образовании, спорте, торговле и деятельности по развитию искусственного интеллекта.

В ОАЭ завершился ежегодный международный бизнес-форум «Мир возможностей», который провела 23-24 апреля корпорация «Синергия» при поддержке фонда «Росконгресс» и SBN Group.

Участники форума провели дискуссию о роли женщин в сотрудничестве между Россией и Объединенными арабскими эмиратами. Сессия стала одним из официальных мероприятий подготовки к Четвертому Евразийскому женскому форуму, который способствует развитию женского сотрудничества в разных сферах и открывает новые перспективы для совместных проектов.

Также состоялись дискуссии, посвященные развитию взаимодействия стран-участниц БРИКС в области фармацевтики и медицинской промышленности, а также перспективам сотрудничества в сфере медицинского туризма.

«Развитие сотрудничества и совместных проектов в сфере здравоохранения между Россией и странами Ближнего Востока имеет огромное значение для обмена опытом и знаниями, а также для улучшения здоровья населения наших стран», — сказала первый заместитель директора по развитию, руководитель дирекции по здравоохранению фонда «Росконгресс» Анастасия Столкова.

Во второй день форума участники форума обсудили роль БРИКС в выстраивании глобального сотрудничества. Сессия «Спорт сегодня: создаем возможности вместе» была посвящена взаимодействию России и ОАЭ и новым международным спортивным форматам.

Другая тема второго дня — глобальные тренды в сфере науки и образования. Фундаментально меняется подход к овладению новыми знаниями и навыками, ускоряется темп обучения и жизни в целом. В связи с этим научному сообществу необходимо вводить качественно новые подходы в сфере образования.

Рассматривая искусственный интеллект как фактор глобальных изменений представители бизнеса отметили, что влияние искусственного интеллекта распространилось на бизнес-практики, торговлю, трудовые ресурсы и финансовые рынки.