💥 Путин анонсировал второй масштабный этап расчистки нормативной базы

На пленарном заседании съезда РСПП Путин отметил, что нормативная база должна быть четкой, понятной, достаточной, необременительной для бизнеса. При этом она должна гарантировать защиту интересов потребителей, прав граждан.

«Здесь отмечу так называемую регуляторную гильотину. Взамен сотен и даже тысяч архаичных, устаревших нормативных актов уже принят достаточно компактный перечень документов с более современными, понятными требованиями. Они обязательно будут и дальше поддерживаться в актуальном состоянии. Более того, сейчас правительство готовит к запуску модернизированный механизм «регуляторной гильотины». То есть, по сути, предстоит еще один масштабный этап расчистки нормативной базы», — сказал глава государства.

Он добавил, что «безусловно, очень важна регуляторная среда, стабильность надзорно-контрольной сферы, надзорной сферы … в качестве одного из приоритетов политики на ближайшие 6 лет. Мы считаем, что продвинулись здесь неплохо. И если начиная с ковидных лет мы шли по пути мораториев на проверки, сейчас, мы считаем, выработана сбалансированная система надзорно-контрольной деятельности, где преобладают рискориентированный подход, работа по рискам и профилактические мероприятия.»

Это значит, что можно уже от мораториев переходить к мягкой, разумной, взвешенной надзорной политике, надзорно-контрольной. Одни обязательные требования гильотинируются, могут появляться другие, поэтому те 44 рабочие группы по «гильотине», они, наверное, будут продолжать работать, — заключил Путин.