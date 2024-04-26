💥 Путин анонсировал второй масштабный этап расчистки нормативной базы

На пленарном заседании съезда РСПП Путин отметил, что нормативная база должна быть четкой, понятной, достаточной, необременительной для бизнеса. При этом она должна гарантировать защиту интересов потребителей, прав граждан.
«Здесь отмечу так называемую регуляторную гильотину. Взамен сотен и даже тысяч архаичных, устаревших нормативных актов уже принят достаточно компактный перечень документов с более современными, понятными требованиями. Они обязательно будут и дальше поддерживаться в актуальном состоянии. Более того, сейчас правительство готовит к запуску модернизированный механизм «регуляторной гильотины». То есть, по сути, предстоит еще один масштабный этап расчистки нормативной базы», — сказал глава государства.
Он добавил, что «безусловно, очень важна регуляторная среда, стабильность надзорно-контрольной сферы, надзорной сферы … в качестве одного из приоритетов политики на ближайшие 6 лет. Мы считаем, что продвинулись здесь неплохо. И если начиная с ковидных лет мы шли по пути мораториев на проверки, сейчас, мы считаем, выработана сбалансированная система надзорно-контрольной деятельности, где преобладают рискориентированный подход, работа по рискам и профилактические мероприятия.»
Это значит, что можно уже от мораториев переходить к мягкой, разумной, взвешенной надзорной политике, надзорно-контрольной. Одни обязательные требования гильотинируются, могут появляться другие, поэтому те 44 рабочие группы по «гильотине», они, наверное, будут продолжать работать, — заключил Путин.
Комментарии11
"На пленарном заседании", раньше, в юном возрасте... мне представлялись на пленэре, медленно прохаживающие дамы с зонтиками от солнца и их спутники. Такая милая пастораль))
раньше в юном возрасте, я всегда думал что это слово однокоренное со словом.... плен!
Все остальные выводы уже следовали за этим.
причудлива человеческая мысль)) ну........ кто о чем думал............
что характерно.... с возрастом мне стало казаться.... что в малолетстве я думал, если не сказать, что действительно правильно, но в общем-то в верном направлении.
Ну а чё? Объявляется "сходка" (сборище, совещание, симпозиум))) ...., и т.д. не важно) на которой означенные лица обязаны присутствовать. Далее нужными людьми с трибуны толкаются нужные речи. При этом в означенные моменты все одобрительно хлопают в ладоши.
Включая тех, которые не согласны со сказанным. Так же не согласные толкнуть свою речь не могут. Это уже в силу разных причин. Даже если им прямо этого не запрещается, возможно, что даже предлагается выступить.... со СВОЕЙ речью со СВОИМИ мыслями сказать он ничего не может.
Ну и теперь скажите в каком месте так сильно противоречит сие действу моему децкому короткому выводу "плен" ?
Да натуральный!
ещё улучшить????
Ну всё, готовьтесь.... И сегдня-то в том законодательстве мало что понятно толком, а в улучшенной версии можно и не пытаться что-то понять!
серьезно?