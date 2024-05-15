Допустимое время сверхурочной работы по ТК предложено увеличить

РСПП предложил установить возможность увеличения количества дней сверхурочной работы подряд. Об этом заявила управляющий директор Управления рынка труда и социального партнерства РСПП Марина Москвина.
Инициатива позволила бы повысить гибкость использования рабочего времени, а в некоторых случаях — снизить потребность в новых кадрах.
В качестве еще одних мер прорабатываются:
индексациями соцвыплат неработающим пенсионерам;
расширение возможностей для заключения срочных трудовых договоров с отдельными категориями работников.
Последняя мера затрагивает ряд категорий граждан, включая предпенсионеров, длительно безработных и работников вновь созданных малых предприятий.
Эти инициативы также исходят от представителей РСПП.
Недавно мы писали, что работодатели теперь обязаны оплачивать сверхурочную работу с учетом стимулирующих выплат.
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