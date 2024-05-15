ЦБ повысит надбавки по необеспеченным потребительским кредитам

Чтобы ограничить долговую нагрузку населения, регулятор ужесточает требования к банкам. Они будут больше платить за риски.

С 1 июля 2024 года Центробанк поднимает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, а также установит надбавки по автокредитам.

«Мера направлена на ограничение долговой нагрузки граждан, накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам», — сказано на сайте ЦБ.

После введения лимитов доля кредитов, которые банки выдали заемщикам с повышенной долговой нагрузкой, снизилась с 64% в четвертом квартале 2022 года до 34% в первом квартале 2024.

По кредитам наличными этот показатель также сократился с 67 до 25%, а по кредитным картам — с 59 до 43%.