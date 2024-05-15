Минфин не готов освободить от налога дивиденды на ИИС

Инвесторы будут платить НДФЛ с дивидендов, которые они получили от акций на индивидуальном инвестиционном счете.

В конце 2023 года Совет Федерации предложил освободить инвесторов от налога по акциям, которые они купили на индивидуальные инвестиционные счета — ИИС. Однако сейчас Минфин заявил, что не согласен потерять НДФЛ от дивидендов.

«Мы долгое время обсуждали вопрос освобождения от налогов дивидендов. Все-таки пришли к выводу, что сейчас, особенно с учетом трансформации налоговой системы, мы не готовы поддержать освобождение от НДФЛ дивидендов на ИИС», — сказал замминистра финансов Иван Чебесков в интервью РБК.

Идею снизить налоговое бремя владельцам ИИС поддержал Центробанк и председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.