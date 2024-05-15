При продаже квартиры вдова может учесть расходы умершего мужа на ее покупку

Разъяснение по этой ситуации дает Минфин в письме от 09.04.2024 № 03-04-05/32648.
При определении налоговой базы при продаже квартиры доход можно уменьшить на имущественный вычет в размере 1 млн рублей или фактические расходы на ее покупку.
Во-первых, можно учесть расходы наследодателя.
Во-вторых, имущество, нажитое во время брака – совместное. Расходы мужа – это и расходы жены.
Таким образом, доход от продажи квартиры, доля которой получена в порядке наследования пережившим супругом, может быть уменьшен на документально подтвержденные расходы супругов на покупку этой квартиры.
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