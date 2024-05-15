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Законопроекты

В России могут ввести программу «Сельскохозяйственный гектар»

Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая предложила сформировать специальную программу «Сельскохозяйственный гектар».

Президиум Совета законодателей обсудил вопросы развития сельского хозяйства и туризма.

«Как раскрытие нового потенциала и возможностей для развития земель сельхозназначения и их возвращения в сельхозоборот предлагаем по аналогии с «Дальневосточным гектаром» сформировать специальную программу «Сельскохозяйственный гектар», которая позволит предоставить пакет мер государственной поддержки для освоения таких земель и ведения на них фермерской деятельности. Можно начать в экспериментальном режиме с территорий нескольких субъектов», — сказала Яровая.

В качестве она привела Ивановскую область, где с 2020 года действует закон о безвозмездном предоставлении личным подсобным и фермерским хозяйствам земель сельхозназначения от 2 до 100 га на срок до 6 лет.

Также Яровая предложила регионам разработать пятилетние региональные планы господдержки возвращения земель в сельхозоборот.

Первый замредседателя Совфеда Андрей Яцкин, в свою очередь, выступил с инициативой вернуть прежнее финансирование госпрограммы по сельхозземлям. Он напомнил, что до 2030 года на реализацию госпрограммы по эффективному вовлечению в оборот сельхозземель предполагалось выделить 538 млрд рублей. Однако в 2023 году произошло снижение планируемых расходов на 10%. По его словам, нужно довести финансирование этой госпрограммы до прежнего уровня.

Замминистра сельского хозяйства Андрей Разин сообщил, что за последние 2 года в сельскохозяйственный оборот вовлечено 950 300 га земель.

«Поставили на кадастровый учет за счет госпрограммы и предоставили сельхозпроизводителям. Более 300 000 га было предоставлено нашим аграриям для использования», — добавил Разин.

Лидеры программы по вовлечению земель в сельскохозяйственный оборот — Удмуртия, Смоленская, Саратовская, Оренбургская области и Забайкальский край.

Власти готовят пакетное решение: мы не дадут инструменты, а прорабатывают перспективы использования земли с учетом и агрохимического анализа.

По словам замруководителя Росреестра Алексея Бутовецкого, необходимо решать проблему отображения в ЕГРН сельскохозяйственных угодий.

«Как только такие сведения становятся публичными, то общественность и аграрии видят, что это земли, подлежащие особой охране. И уже ни у кого не возникает соблазна «перекрасить», перевести под коттеджный поселок, еще под какие‑то подобные истории. Это стратегически важный вопрос. », — сообщил Алексей Бутовецкий.

Росреестр и Минсельхоз уже подготовили соответствующий законопроект.

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