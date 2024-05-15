Работодатели в 1,5 раза увеличили предложения о подработке

Около 15-20% от всех занятых останутся работать или пойдут на подработку. В отпуск собираются 23% сотрудников.

Перед майскими праздниками число вакансий с подработками выросло в 1,5 раза. Большинство сотрудников желают работать в выходные и праздничные дни, ведь их занятость будет оплачена выше.

Также причиной стал дефицит кадров, при котором работодатели ищут замену специалистам на неполный день. В апреле компании опубликовали на 42% больше предложений о подработке, чем в марте. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование HeadHunter.

Сейчас частичную занятость предлагают в 122 тыс. вакансий. В основном это работа в сфере торговли, логистики, IT, в общепите и гостиницах. В среднем на майские праздники остаются работать около 15-20% всех занятых. 23% наоборот стараются взять отпуск весной, чтобы сочетать его с праздниками.

Размер отпускных рассчитывается таким образом: средний дневной заработок умножить на количество дней отпуска. Дневной заработок — это общий доход сотрудника за год, который делят на число месяцев в году и на среднее число дней в месяце — на 29,3.

«В месяце, на который выпадают праздники, количество рабочих дней уменьшается. В результате увеличивается стоимость одного рабочего дня», — сказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.

Также она добавила, что в мае уходить в отпуск невыгодно. В последний месяц весны рабочих дней 20, в январе их было 17, а в июне — будет 19.