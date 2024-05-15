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Маркировка товаров

Производители начнут маркировать икру с 1 мая

Икра осетровых и лососевых рыб будет подлежать обязательной маркировке. Покупатели смогут проверить происхождение продукта в системе «Честный ЗНАК».

С 1 мая у всех производителей и импортеров икры должны быть:

  1. Оформлены УКЭП на руководителя организации или ИП.

  2. Зарегистрированы в «Честном ЗНАКе» с помощью УКЭП, добавив в личном кабинете товарную группу «Морепродукты».

  3. Технические решения, которое подходят для конкретного бизнеса.

  4. Настроены все производственные процессы.

  5. Работники, обученные полному циклу работы с маркировкой.

Правила маркировки и прослеживания икры осетровых и лососевых рыб регламентированы постановлением правительства от 29.11.2023 № 2028.

Ранее проходил эксперимент по маркировке икры, в котором в итоге приняли участие более 100 компаний. Об этом мы рассказывали тут.

По заверениям производителей цены на продукцию из-за этого не вырастут, так как продукция сама по себе дорогая.

Потребители теперь смогут проверять икру на подлинность с помощью приложения «Честный ЗНАК».

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Маркировка товаров

Производители начнут маркировать икру с 1 мая

Икра осетровых и лососевых рыб будет подлежать обязательной маркировке. Покупатели смогут проверить происхождение продукта в системе «Честный ЗНАК».

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