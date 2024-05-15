⚡️ Итоги дня: в Питере открылся сезон фонтанов, в Америке поймали аллигатора голыми руками, а врач объяснил, кому нельзя есть шашлык

В Москве 27 апреля за один час выпало около 30% месячной нормы осадков. До 1 мая включительно синоптики ожидают в столице ясную погоду и преимущественно без осадков.

В Санкт-Петербурге запустили фонтаны. Первоначально старт фонтанного сезона в Северной столице был запланирован на 22 апреля, но из-за неблагоприятных погодных условий его перенесли.

Состоялась премьера неубиваемого смартфона Blackview BL9000 Pro с тепловизором. Телефон будет стоить от 40 490 рублей, но продажи начнутся не раньше 6 мая.

Производитель автомобилей Сhery представил своего первого робота-консультанта. Устройство назвали Mornine, робот будет консультировать клиентов в фирменных магазинах бренда.

Специалисты по информационной безопасности заблокировали мошенников, которые занимались кражей денег со счетов. Злоумышленники заманивали жертв на фишинговый сайт gos-uslugi[.]biz, где предлагали «оформить заявку» на получение крупного денежного пособия.

В Москве пенсионерка отдала мошенникам 34 млн рублей. Мошенник представился сотрудником банка, сообщил о взломе аккаунта, а потом сам похитил все сбережения.

АвтоВАЗ запустит в мае предсерийный выпуск нового автомобиля Lada Iskra. Машина будет позиционироваться в линейке АвтоВАЗа выше Lada Granta, но ниже более дорогой Lada Vesta.

Врач рассказал, что шашлык нельзя есть детям до 10 лет, а также людям с заболеваниями печени, пищеварительной системы, поджелудочной железы и почек.

Житель США поймал аллигатора, который гулял по оживленной улице. Без обуви и без специального оборудования мужчина справился с хищником. Оказалось, что он — профессиональный ловец крокодилов.