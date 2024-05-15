За баллы Озона селлеры должны платить НДС

Дело в том, что такая компенсация связана с реализацией товаров.
Если полученные денежные средства связаны с оплатой реализованных товаров, то они включаются в налоговую базу по НДС. Такое разъяснение Минфин давал в письме от 09.09.2021 № 03-07-14/72802.
Также в письме от 09.02.2021 № 03-07-05/8311 Минфин делает вывод, что если полученные продавцами от покупателей суммы по существу не являются неустойкой, а фактически относятся к элементу ценообразования по оплате товаров, то такие суммы включаются в налоговую базу по НДС.
Возмещение маркетплейсом разницы в цене налоговики будут рассматривать как суммы, связанные с оплатой товаров. А раз так, то надо платить НДС.
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