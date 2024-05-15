Кабмин на год продлил требования о продаже валютной выручки

Экспортерам увеличили срок зачисления валютной выручки на счета в российских банках до 120 дней.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление кабмина о продлении требований по обязательной продаже валютной выручки. Теперь они будут действовать до 30 апреля 2025 года.

«Решение будет способствовать сохранению стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка», — сказано на сайте правительства.

Документ касается крупных экспортеров из 43 групп компаний, которые работают в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Организации должны зачислять на счета в российских банках не меньше 80% иностранной валюты, которую они получили по внешнеэкономическим контрактам.

Срок зачисления увеличили с 90 до 120 дней с момента передачи иностранцам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг.