Как заполнить ЕНП-уведомление на НДФЛ по обособке

Уведомление по ЕНП сдают по организации в целом, а не по отдельному обособленному подразделению.

Поэтому в поле «КПП», расположенном вверху каждой страницы, надо указать КПП, присвоенный организации (по «голове»).

В разделе «Данные» нужно заполнить отдельные блоки полей 1-6 по суммам НДФЛ с доходов, которые выплатили головное подразделение организации и каждое обособленное.

В отношении НДФЛ, удержанного обособкой, нужно указать КПП и код по ОКТМО по месту нахождения этой обособки.

Если несколько обособленных подразделений расположены в одном муниципальном образовании и 6-НДФЛ сдают через одно из них, надо объединить информацию об НДФЛ с доходов, выплаченных этими обособками.

В этом случае в поле «КПП, указанный в соответствующей налоговой декларации (расчете)» указывают КПП обособки, через которую сдают 6-НДФЛ, а в поле «Код по ОКТМО» – код соответствующей территории.

Такое разъяснение дает региональное УФНС.

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