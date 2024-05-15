До 3 мая надо сдать уведомление по ЕНП на НДФЛ

Если в это время вы выплачивали, например, аванс за апрель, надо сдать уведомление на НДФЛ.
Код периода в уведомлении будет 31/11. Этот код означает второй период первого месяца второго квартала.
Напомним, недавно вышли новые правила заполнения уведомлений по ЕНП в части кодов для НДФЛ. Фактически эти коды применяются уже с начала 2024 года.
КБК по НДФЛ 13% – 18210102010011000110
КБК по НДФЛ 15% – 18210102080011000110.
Сдать уведомление надо до 3 мая, уплатить налог по нему – до 6 мая, так как 5 мая – выходной.
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