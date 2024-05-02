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Государственные ведомства

У «Почты России» не хватает денег на счете для уплаты таможенных платежей

С 30 апреля ФТС задерживает оформление посылок, которые доставляет «Почта России». У компании на счете нет денег для уплаты таможенных платежей.

Федеральная таможенная служба заявила о задержке оформления посылок. Проблема в том, что на лицевом счете «Почты России» нет средств для перечисления таможенных платежей за ввоз посылок.

«Проблемы возникли только с "платными" международными почтовыми отправлениями. По статистике доля таких посылок составляет не более 0,2% ... Все находящиеся на контроле посылки будут оформлены сразу после поступления денежных средств на лицевой счет АО "Почта России" и подачи декларации в таможню», — сказано в телеграм-канале ФТС.

Также ведомство заявило, что ФТС не выносит решение о возврате посылок. Отправления пропускают за считанные минуты и автоматически после уплаты таможенных платежей.

Недавно мы писали, что «Почта России» вновь открыла наземную доставку в Европу. Теперь отправлять посылки наземной доставкой можно в 24 европейские страны. Временные ограничения сняты.

Комментарии

1
  • sonik24

    интересно, перечисление наложки по этой же причине задерживают или нет

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