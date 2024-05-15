Кассы начали блокировать продажу нелегальной воды и молочной продукции

Крупные магазины заблокировали продажу просрочки и товаров с нелегальной маркировкой. С 1 сентября 2024 года этот механизм будет действовать во всей рознице.

С 1 мая на кассах в крупных розничных сетях появилась блокировка нелегальной и просроченной молочной продукции и бутилированной воды.

Теперь при сканировании штрихкодов система «Честный ЗНАК» автоматически найдет товар в базе данных. Если будет выявлена просрочка или нелегальная маркировка, продавец не сможет провести оплату такой покупки, продажа будет заблокирована. Система работает на обычных кассах и в системах самообслуживания. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий — ЦРПТ.

«Теперь, когда на кассе в супермаркете пробивают молоко или воду, продажа просрочки или нелегального товара технически невозможна. Механизм действует как на обычных кассах, так и на кассах самообслуживания. При сканировании кода касса обращается к «Честному ЗНАКУ» и, если в системе маркировки выявлены отклонения, сообщит, что такой товар продавать нельзя», — сказал заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Пока что механизм блокировки работает только в крупных сетевых магазинах, а с 1 сентября его внедрят во все розничные точки продаж.