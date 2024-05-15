Euroclear заработал на замороженных активах 1,57 млрд евро

За первый квартал 2024 года международный депозитарий Euroclear получил операционные доходы от инвестирования замороженных активов в размере 1,57 млрд евро.

С этой суммы Euroclear заплатил налогов на 391 млн евро. Чистый доход от операций с российскими активами составил 1,174 млрд евро. Об этом сказано на сайте депозитария.

Из всех процентных доходов депозитария в размере 1,9 млрд евро 1,6 млрд имеют отношение к российским ценным бумагам, которые попали под санкции. Ограничения привели к тратам в размере 17 млн евро и потере доходов от бизнеса на сумму 6 млн евро.

15 февраля 2024 года Совет ЕС принял регламент об обязанности центральных депозитариев, у которых есть резервы и активы российского ЦБ, применять специальные правила в отношении денежных средств, которые накапливаются из-за санкций. Такими остатками депозитарии должны управлять отдельно от своей прочей деятельности и отдельно хранить полученную прибыль и не распоряжаться ей.

Минфин Бельгии заявил, что указ Владимира Путина об обмене заблокированными активами не имеет юридической силы в ЕС и не обязывает иностранных инвесторов к каким-либо действиям.

Недавно мы писали, что Инвестиционная палата начала выкупать заблокированные активы российских инвесторов. На сайте палаты появился калькулятор для предварительного расчета общей стоимости иностранных ценных бумаг, которые российские инвесторы могут предъявить к выкупу.