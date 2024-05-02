Депутат хочет запретить любое упоминание запрещенных в РФ социальных сетей

Помимо технической блокировки иностранных социальных сетей могут ввести запрет на публичные упоминания платформ и призывы подписаться.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин предложил запретить любые публичные упоминания названий заблокированных в России платформ, а также призывы подписываться.

Такую идею депутат высказал после решения суда, который встал на сторону истца в деле о краже идеи рилса в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Почему судьи вынуждены заниматься защитой интересов людей, которые в целях получения коммерческой выгоды осознанно обходят ограничения, введенные государством? И какой сигнал при этом получает общество?», — рассуждает депутат в своем телеграм-канале.

Блогер и эксперт по недвижимости отсудила у своего коллеги 300 000 рублей за кражу идеи рилса на тему «Что делать после погашения ипотеки».

С 1 марта 2024 года вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов, которые используют для обхода блокировок и доступа к запрещенным интернет-ресурсам.