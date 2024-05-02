Депутат хочет запретить любое упоминание запрещенных в РФ социальных сетей

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин предложил запретить любые публичные упоминания названий заблокированных в России платформ, а также призывы подписываться.
Такую идею депутат высказал после решения суда, который встал на сторону истца в деле о краже идеи рилса в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
«Почему судьи вынуждены заниматься защитой интересов людей, которые в целях получения коммерческой выгоды осознанно обходят ограничения, введенные государством? И какой сигнал при этом получает общество?», — рассуждает депутат в своем телеграм-канале.
Блогер и эксперт по недвижимости отсудила у своего коллеги 300 000 рублей за кражу идеи рилса на тему «Что делать после погашения ипотеки».
С 1 марта 2024 года вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов, которые используют для обхода блокировок и доступа к запрещенным интернет-ресурсам.
Комментарии5
Глаза завязать, уши заткнуть, рот зашить.
Автор, поясните столь замысловатую фразу: "кражу идеи рилса на тему «Что делать после погашения ипотеки»". Не понимаю, можно попроще?
Я могу: у рилса была идея и тема. Идею украли.
Значит, тема осталась?
утверждать нельзя, но вероятность есть