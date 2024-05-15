⚡️ Итоги дня: флаг на автомобильных номерах сделают обязательным, в Сочи вырастет курортный сбор, а хлеб лучше хранить в холодильнике

МВД хочет сделать обязательным флаг РФ на автомобильных номерах. Все новые государственные регистрационные знаки, которые выдаются при постановке автомобилей на учет, будут со значком российского флага. Тех автомобилистов, которые ранее получили номера без триколора, поправки не коснутся.

В Сочи курортный сбор может вырасти в 2 раза. Власти Кубани хотят увеличить размер курортного сбора за сутки с одного человека: в Сочи — с 50 до 100 рублей, а в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Новороссийске, Ейском, Туапсинском и Мостовском районах — с 30 до 50.

Банк России выпустил памятные 10-рублевые монеты, посвященные четырем российским городам трудовой доблести – Саратову, Самаре, Перми и Томску. Тираж составил 1 миллион штук каждая.

В России впервые оштрафовали за кражу идеи рилса. Риэлтор из Подмосковья сняла видео «Что делать после погашения ипотеки» и собрала 11 млн просмотров, а после увидела точно такой же ролик у другого эксперта. Блогер подала в суд и выиграла дело. Плагиатчика обязали заплатить 300 000 рублей.

Продажи «АвтоВАЗа» в апреле обновили максимум с 2012 года. Они достигли 45,5 тыс. машин. Всего за четыре месяца 2024 года продано 137,1 тыс. автомобилей Lada, что на 49,2% больше, чем в 2023 году.