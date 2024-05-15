Правила оказания госуслуг станут более детальными

С 25 апреля постановление кабмина от 25.04.2024 № 540 установило требования к описанию в административных регламентах оказания госуслуг процедур оценки заявителя и распределения в отношении него ограниченного ресурса. Например, земельных участков, радиочастот, квот. Поправили описание ряда иных процедур.

Уточнены функции Минэкономразвития по ведению информационного ресурса — Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (функций). Теперь оно в том числе разрабатывает формы отчетов по согласованию с оператором реестра.

Проекты актов о внесении изменений в административные регламенты и признании утратившими силу регламентов вывели из-под правил раскрытия органами информации о подготовке проектов актов и результатах их общественного обсуждения.