Центробанк: число субъектов нелегальной финансовой деятельности выросло на 54%

Из-за жестких ограничений ЦБ заемщики с высокой долговой нагрузкой ищут альтернативные способы заработать, в том числе они идут на риск и инвестируют в финансовые пирамиды.

В первом квартале 2024 года число субъектов нелегальной деятельности достигло 1 787. Это рекордный показатель за 3 года. Рост активности финансовых пирамид, нелегальных кредиторов, инвестиционных платформ и страховых компаний вырос на 54% год к году.

На 70% выросло число интернет-проектов с признаками финансовых пирамид. В 2023 году Центробанк выявил 5 735 субъектов нелегальной деятельности. За первый квартал прошлого года их было 1 159, пишет «Коммерсант».

«Из-за жестких критериев к заемщикам и малопривлекательных ставок по вкладам граждане ищут альтернативные способы приумножения собственных средств или где бы занять до зарплаты с наименьшим риском отказа по заявке. Наиболее закредитованные граждане готовы идти на риск, а где есть спрос, там есть и предложение», — сказал президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов.

В Центробанке считают, что на рост нелегальных участников финансового рынка повлияло привыкание потенциальных клиентов к использованию криптовалюты в расчетах. Регулятор блокирует мошенников, но они переходят на другие домены и продолжают работать.

Сейчас в Госдуме рассматривают законопроект, который запретит организациям, не поднадзорным Банку России, привлекать средства физлиц в качестве инвестиций. Нарушителям грозит штраф до 1 млн рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.