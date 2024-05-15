Экономия на процентах по займу от работодателя облагается НДФЛ даже после увольнения

Об этом сообщает Минфин в письме от 18.03.2024 № 03-04-06/23964.
Материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными средствами, признается облагаемым доходом в случае, если заем получен от организации или ИП, которые признаны взаимозависимым лицом либо с которыми человек состоит в трудовых отношениях.
Налог с матвыгоды будет, в том числе после прекращения трудовых отношений, утверждает Минфин.
Напомним, в 2021-2023 годах матвыгода не облагалась НДФЛ.
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