Экономия на процентах по займу от работодателя облагается НДФЛ даже после увольнения

Если работодатель выдал вам заем под низкие проценты или вовсе беспроцентный, то будет матвыгода, которая облагается НДФЛ. Увольнение от налога не спасет.

Об этом сообщает Минфин в письме от 18.03.2024 № 03-04-06/23964.

Материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными средствами, признается облагаемым доходом в случае, если заем получен от организации или ИП, которые признаны взаимозависимым лицом либо с которыми человек состоит в трудовых отношениях.

Налог с матвыгоды будет, в том числе после прекращения трудовых отношений, утверждает Минфин.

Напомним, в 2021-2023 годах матвыгода не облагалась НДФЛ.