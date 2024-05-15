Росаккредитация нашла 260 товарных сертификатов с нарушениями

Продукция с неподтвержденными разрешительными документами не успевает попасть в продажу, сертификаты блокируют в течение суток.

С января по март 2024 года Росаккредитация проверила 20 тыс. сертификатов соответствия на социально значимые и технически сложные товары. С нарушениями было выдано больше 260 документов.

«На нарушения проверили в том числе все новые сертификаты на детскую одежду и обувь, игрушки, средства пожарной безопасности, электробытовую технику. Выявлено более 260 сертификатов с нарушениями, самым распространенным из которых стало отсутствие сведений о таможенном декларировании», — сказали ТАСС в Росаккредитации.

С июня 2023 года ведомство каждый день ведет мониторинг и следит за соблюдением требований при сертификации товаров по 29 техническим регламентам ЕАЭС. Если обнаружены нарушения, то сертификат перестанет действовать в течение суток с момента выдачи. Таким образом некачественные товары не успевают попасть в продажу.

В 2023 году Росаккредитация проверила больше 30 тыс. сертификатов на товары, которые имеют социально важное значение.