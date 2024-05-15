53% предпринимателей довольны отдачей от своего бизнеса

Выручка малого и среднего бизнеса достигла рекорда за 5 лет и составила 25,8 трлн рублей.

В стране работают 16,5 млн предпринимателей и самозанятых. Больше половины из них удовлетворены финансовым положением своего бизнеса.

В первом квартале 16% предпринимателей занимались расширением дела, а 32% собираются это сделать в ближайшие 3-6 месяцев.

«По итогам первого квартала 53% предпринимателей удовлетворены финансовым положением своего бизнеса. Данные опросов коррелируют и с нашими цифрами: выручка малого и среднего бизнеса за 5 лет выросла на 40% и достигла рекордных показателей в 25,8 трлн рублей», — сказала замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

С 9 до 14% выросло число тех, кто ожидает улучшения делового климата в стране. 34% предпринимателей считают, что государство достаточно помогает малому бизнесу.

Спрос на льготное кредитование вырос с 36 до 42%, а налоговыми льготами стали пользоваться на 7% чаще. Число пользователей специальных налоговых режимов сократилось с 55 до 45%.