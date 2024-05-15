Вычет по НДФЛ на 110 000 рублей положен за обучение каждого ребенка

С 2024 года социальный вычет на обучение детей составляет до 110 тыс. рублей. Это вычет на одного ребенка, но на обоих родителей.

Пример

В семье двое детей. За обучение первого ребенка в 2024 году заплатили 130 000 рублей, за обучение второго – 90 000 рублей. Вычет для родителей составит: 110 тыс. на первого ребенка и 90 тыс. на второго.

Вычет предоставляют по расходам на обучение в очной форме, в том числе – дистанционной:

детей до 24 лет;

подопечных до 18 лет;

бывших подопечных до 24 лет.

Вычет можно получить также в отношении расходов на образовательные услуги, оказываемые детскими садами. При этом вычет в отношении родительской платы не предоставляется, разъясняют налоговики.

Напомним, вычет 110 000 рублей можно получить по расходам с 2024 года. Если вы оплачивали обучение ребенка в 2023 году, то вычет – 50 000 рублей.