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УСН

🙉 По уточненному ЕНП-уведомлению налоговики повторно начисляют налог

Чтобы исправить сумму в первоначальном уведомлении по ЕНП, надо сдать новое уведомление с правильной суммой. Но для корректировки УСН налоговики хотят отрицательное уведомление за 1 квартал.

С таким странным требованием столкнулась наша подписчица.

Бухгалтер сдала уведомление по ЕНП на аванс по УСН за 1 квартал на 200 тыс. рублей. Но потом выяснилось, что реально аванс к уплате 150 тыс. рублей.

Чтобы исправить ошибку, бухгалтер сдает новое уведомление на 150 тыс. рублей. Оно должно затереть предыдущее, но на практике случилась не замена, а наложение. Налоговики начислили и 200 тыс. из первого уведомления, и 150 тыс. из второго.

Изумленному бухгалтеру в ФНС объяснили, что в такой ситуации надо сдавать отрицательное уведомление на разницу, а не положительное на правильную сумму. То есть, по мнению ФНС, надо было сдать уведомление на минус 50 тыс. рублей.

Между тем, согласно статье 58 НК, отрицательное уведомление возможно только если авансовый платеж меньше, чем за предыдущий период этого года.

То есть за 1 квартал отрицательного уведомления с кодом периода 34/01 не может быть в принципе.

Более того, в контрольных соотношениях для ЕНП-уведомлений заложен запрет на отрицательные уведомления на УСН с кодом периода 34/01. Подробно про эти КС мы рассказывали тут.

В итоге бухгалтер решила писать жалобу по поводу двойного начисления на ЕНС.

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Комментарии

5
  • Astrasol

    аналогично, у меня была ситуация с ндфл. просто взяли и наплюсовали налога (дальше запикано). может, вообще не нужно сдавать уточненные уведомления, если разница небольшая, а смотреть, что получится после сдачи деклы? как же они задолбали...почему мы как на кофейной гуще вынуждены гадать, правильно "ляжет" или нет?! до енс вообще проблем не было с корректировками. я, когда пришла на сег. место работы, начала с кучи сданных деклараций-уточненок после предыдущего буха и все прекрасно корректировалось куда что надо прямо в день сдачи, моментально. и никаких нервотрепок. представляю, какая бы бадяга была бы, если бы в то время уже енс был....

    • Антон

      Наверное, действительно лучше не подавать "уточненные" уведомления, если разница маленькая.

  • Светлана
    Бухгалтер

    "Изумленному бухгалтеру в ФНС объяснили" - как деликатно описали состояние бухгалтера))))))))

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