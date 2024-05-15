Для двойного вычета по НДФЛ матери-одиночке нужна справка формы №25

Что касается единственного родителя, то двойной вычет прекращается с месяца вступления его в брак. Как только мать-одиночка выйдет замуж, вычет будет обычный одинарный.
Понятие «единственный родитель» означает отсутствие второго родителя у ребенка. В том числе когда отцовство ребенка юридически не установлено.
Такое разъяснение дает УФНС по г. Москве в письме от 03.04.2024 № 20-21/041756@.
Конкретного перечня документов для стандартного вычета в НК нет. Это могут быть копии свидетельства о рождении ребенка и справка из ЖЭУ о совместном проживании ребенка с матерью.
Если в свидетельстве о рождении запись об отце ребенка сделана со слов матери, то для получения удвоенного вычета надо представить работодателю:
Справку по форме № 25, выданную ЗАГСом.
Документы, подтверждающие отсутствие зарегистрированного брака. Что это за документы, налоговики не уточнили.
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