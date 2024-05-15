Суд арестовал активы JP Morgan и российской «дочки» Commerzbank

Под арест попали 100% акций, недвижимость и банковские счета Commerzbank AG, J. P. Morgan SE и их российских «дочек».

Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры по иску Транскапиталбанк к немецким банкам J.P. Morgan и Commerzbank и их структурам в России. Сумма требований составила 12,3 млн евро или 1,2 млрд рублей.

Арест наложили на 100% акций АО «Коммерцбанк (Евразия)», на все банковские счета, открытые на имя Commerzbank AG, J. P. Morgan SE и их российских «дочек». Исключение сделали для счетов типа «С» и «И».

Также суд арестовал ценные бумаги компаний и недвижимость. От ограничений на движимое имущество оказались, поскольку иначе компании не смогут исполнить решение суда. Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел.

Транскапиталбанк подал иск из-за того, что после попадания в санкционный лист компания получила запрет на проведение транзакций. Однако суть иска пока что не раскрывается.

«В результате экспроприации денежных средств со стороны Commerzbank AG и J. P. Morgan SE, расположенных в недружественной юрисдикции, пострадают в первую очередь граждане — вкладчики банка и юридические лица, являющиеся градообразующими, сельскохозяйственными, социально, общественно и экономически значимыми предприятиями для Российской Федерации, кредитование которых осуществляет ТКБ», — говорится в решении суда.

В апреле 2022 года Минфин США внес Транскапиталбанк в SDN List. В 2023 году банк занимал 27-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100».