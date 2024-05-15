Развитие бизнеса с сайта знакомств, как правило, не начинается

Оперативники задержали подозреваемого в мошенничестве через сайт знакомств в отношении жительниц Краснодарского края и Москвы.

В производстве полиции Центрального района МВД по Новороссийску находится уголовное дело, возбужденное в отношении 39-летнего жителя Тюменской области. Он подозревается в мошенничестве.

Следствием установлено, что мужчина познакомился с потерпевшей на сайте знакомств и после непродолжительного общения под предлогом развития бизнеса завладел принадлежащими ей денежными средствами и автомобилем «Шевроле». Общая сумма ущерба потерпевшей превысила 1,9 млн рублей.

Полицейские установили местонахождение злоумышленника. Его задержали и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Установлено, что подозреваемый причастен к аналогичному преступлению, совершенному в отношении жительницы Москвы.

В настоящее время он заключен под стражу. Санкции инкриминируемой ему статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Расследование продолжается, сообщает МВД.