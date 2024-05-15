Арест счетов приставами может быть частью схемы обналичивания

Установлено, что под руководством 6-х граждан-организаторов аферы были созданы 23 коммерческие фирмы, номинальными директорами которых назначались близкие родственники или друзья фигурантов. Эти подконтрольные организации заключали с физлицами фиктивные договоры займа на суммы от 5 млн до 50 млн рублей.

Договоры удостоверялись в нотариальном порядке и предусматривали сроки возврата заемных сумм в течение 10 дней. После истечения указанного срока физлица-заимодавцы обращались к нотариусу с целью получения исполнительной надписи. Она в сокращенные сроки, минуя судебные разбирательства, позволяет взыскать невозвращенные должником денежные средства. Получив исполнительную надпись, подконтрольное организаторам аферы физлицо с целью взыскания на самом деле несуществующей задолженности, предоставляло ее сотрудникам службы судебных приставов.

На основании указанных документов возбуждались исполнительные производств, и накладывался арест на расчетные счета организации, которая якобы не вернула долг.

Фигуранты уголовного дела, удостоверившись, что расчетные счета подконтрольной им организации арестованы, принимали на них в безналичном виде финансы различных организаций, заинтересованных в обналичивании денег. Поступающие деньги по документам предназначались для оплаты поставки товара или выполнения каких-либо работ, которые в реальности не выполнялись. Далее поступившие от заказчиков обналичивания на арестованные расчетные счета денежные средства списывали в пользу физлица. Деньги при помощи банковской карты обналичивались и поступали в распоряжение организаторов преступной схемы.

Фигуранты с целью незаконного обогащения взымали комиссию не менее 10,5% от поступивших денежных средств, после чего в наличном виде возвращали заказчикам наличные за минусом комиссии.

В результате организаторы криминальной схемы обналичивания получили доход не менее 16 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности с излечением дохода в особо крупном размере. Его материалы с обвинительным заключением направлены в суд, сообщает МВД.