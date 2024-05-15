ОЭСР улучшила прогноз по росту ВВП России на 2024 год

Согласно информации ОЭСР, в 2024 году все же ожидается рост российской экономики на 2,6%. Это по сравнению с февральской оценкой в 1,8%.

В 2025 году ОЭСР пока ожидает рост ВВП России на 1%.

По последнему докладу ОЭСР «Экономический прогноз», мировая экономика продолжает расти умеренными темпами. Организация прогнозирует устойчивый рост мирового ВВП на уровне 3,1% в 2024 году — такой же как в 2023 с последующим небольшим повышением до 3,2% в 2025 году.

Ожидается, что Китай замедлится умеренно: рост ВВП составит 4,9% в 2024 году и 4,5% в 2025 году, поскольку экономика поддерживается бюджетными стимулами и экспортом.

Влияние жестких денежно-кредитных условий продолжает ощущаться, особенно на рынках жилья и кредита. Но глобальная активность оказывается относительно устойчивой, снижение инфляции продолжается, а доверие частного сектора улучшается.

Уровень безработицы в ОЭСР в феврале составил 4,9%, что близко к самому низкому уровню с 2001 года. Реальные доходы растут во многих странах ОЭСР, поскольку инфляция замедляется, а рост торговли стал положительным.