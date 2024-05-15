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Подтвердилось: максимальный сбор платят не более 1% владельцев ПВЗ Озона

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) проанализировала данные по сервисному сбору ПВЗ Озон за апрель 2024 года.

В анализе приняло участие больше 150 владельцев ПВЗ.

По данным анализа, введение сервисного сбора затронуло абсолютное большинство владельцев ПВЗ из числа участников сбора данных:

  • с одной стороны, информация Озон о том, что максимальный сбор в размере порядка 30% вознаграждения ПВЗ затронет не более 1% владельцев пунктов, в принципе, подтвердилась;

  • однако тревожит тот факт, что многие ПВЗ даже с минимальным оборотом порядка 2 млн руб. в месяц обязаны уплатить сервисный сбор — в среднем от 2 до 4 тыс. руб.

В целом, среднее отношение начисленных сборов к размеру вознаграждения у владельцев ПВЗ среди участников исследования составило 14,68%.

Ранее мы сообщали, что Ozon изменил принцип расчета сервисного сбора с ПВЗ.

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