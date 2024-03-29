Ozon изменил принцип расчета сервисного сбора с ПВЗ

Маркетплейс Ozon после встреч со своими партнерами и ассоциациями решил изменить механику расчета сбора с владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ).
В пороге по обороту ПВЗ стоимость всех товаров дороже 5000 рублей приравняют к 5000 рублей.
Благодаря изменению механики у 92,5% партнеров сбор не превысит 4% от вознаграждения — для большинства из них он будет в пределах 20 рублей, — говорится в телеграм-канале маркетплейса.
Ожидается, что сбор станет меньше, а доля партнеров, кто мог платить сбор от 20 до 40% от своего вознаграждения, уменьшится в два раза — с 1% до 0,5%.
Недавно мы писали, что Ozon будет брать дополнительные средства с партнеров, которые владеют пунктами выдачи заказов.
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