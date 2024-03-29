Ozon изменил принцип расчета сервисного сбора с ПВЗ

Теперь дорогие товары, которые выдает ПВЗ, будут гораздо меньше влиять на оборот и размер сервисного сбора.

Маркетплейс Ozon после встреч со своими партнерами и ассоциациями решил изменить механику расчета сбора с владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

В пороге по обороту ПВЗ стоимость всех товаров дороже 5000 рублей приравняют к 5000 рублей.

Благодаря изменению механики у 92,5% партнеров сбор не превысит 4% от вознаграждения — для большинства из них он будет в пределах 20 рублей, — говорится в телеграм-канале маркетплейса.

Ожидается, что сбор станет меньше, а доля партнеров, кто мог платить сбор от 20 до 40% от своего вознаграждения, уменьшится в два раза — с 1% до 0,5%.

Недавно мы писали, что Ozon будет брать дополнительные средства с партнеров, которые владеют пунктами выдачи заказов.