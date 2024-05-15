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Инвестиции

Росбанк и УК «Лидер» вернули средства со счета Euroclear

Суд встал на сторону инвесторов в деле о блокировке иностранных активов.

Росбанку и управляющей компании «Лидер» удалось взыскать деньги инвесторов со счетов типа «С» депозитария Euroclear.

Росбанк потребовал взыскать с бельгийского депозитария 58 млн долларов и 98,2 млн рублей. 19 февраля 2024 года компания получила исполнительный лист. УК «Лидер» подавала иск на сумму 122,5 млн рублей, документ об исполнении решения суда был получен 12 апреля. Об этом пишут «Ведомости».

Суды с Euroclear также выиграл МТС Банк и банк «Санкт-Петербург». Всего финансовые организации и частные инвесторы подали больше 100 исков к депозитарию по причине блокировки активов. Общая сумма требований составляет 689,5 млрд рублей.

В марте 2022 года Euroclear в одностороннем порядке прекратил обслуживать Национальный расчетный депозитарий (НРД) и его российских контрагентов. Инвесторы утратили право распоряжаться своими иностранными активами, а также получать по ним доходы.

По данным на август 2023 года, заморозка акций коснулась 3,5 млн россиян. Они не могут управлять иностранными ценными бумагами на сумму порядка 1,5 трлн рублей.

Недавно мы писали, что 25 марта 2024 года начался процесс обмена заблокированных активов. Российские инвесторы смогут их продать иностранным, которые выкупят лоты за счет средств со счетов типа «С». Такие торги проводит Инвестиционная палата.

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