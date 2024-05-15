Изменили чек-листы для трудовых проверок

Опубликован приказ Роструда от 16.02.2024 № 31 с изменениями в проверочные листы.
Поправки, в частности, касаются главных бухгалтеров ФГУП.
Из таблицы про изменение условий трудового договора в части отстранения от работы убрали отсылку к нормативным актам про прививки.
Добавили вопросы про сокращенное рабочее время. Проверят, установлено ли оно для педагогов и тех, кто работает с химоружием.
Уточнили перечень нормативных актов, по которым отпуск предоставляется по желанию сотрудника в удобное для него время, а также перечень нормативки по допотпускам, обеденному перерыву.
Также внесли изменения в чек-листы с вопросами про труд женщин.
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