Изменили чек-листы для трудовых проверок

Список вопросов и требований законодательства, которые проверяют трудинспекторы, обновили.

Опубликован приказ Роструда от 16.02.2024 № 31 с изменениями в проверочные листы.

Поправки, в частности, касаются главных бухгалтеров ФГУП.

Из таблицы про изменение условий трудового договора в части отстранения от работы убрали отсылку к нормативным актам про прививки.

Добавили вопросы про сокращенное рабочее время. Проверят, установлено ли оно для педагогов и тех, кто работает с химоружием.

Уточнили перечень нормативных актов, по которым отпуск предоставляется по желанию сотрудника в удобное для него время, а также перечень нормативки по допотпускам, обеденному перерыву.

Также внесли изменения в чек-листы с вопросами про труд женщин.