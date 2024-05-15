Не забудьте сегодня уплатить НДФЛ

6 мая – крайний срок уплаты НДФЛ за период с 23 по 30 апреля. Потому что 5 мая – выходной.

Сдать уведомление на этот налог надо было до 3 мая. Если еще не сдали, сдайте сейчас. Код периода в уведомлении – 31/11.

Таким образом, НДФЛ, который надо уплатить сегодня, будет фигурировать в уведомлении с кодом 31/11 и в строке 022 раздела 1 формы 6-НДФЛ за 2 квартал.

Таблица со сроками для уведомлений и уплаты НДФЛ на 2024 год – здесь.

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