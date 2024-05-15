ИП-одиночка на УСН в 2024 году не платит налоги, пока доход не превысит 930 000 рублей

Пока налог по УСН «доходы» будет полностью перекрываться взносами, ИП ничего не должен платить и сдавать в ФНС. Речь идет об ИП без работников.

Обсуждение этого вопроса идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Если ИП учел взнос 1% за 2023 год в 2023 году, то в 2024 году он может уменьшить налог на:

фиксированные взносы за 2024 год – 49 500 руб.;

взносы 1% с дохода свыше 300 тыс. руб. за 2024 год.

Доход х 6% = (Доход – 300 000) х 1% + 49 500 Д = (49 500 — 3 000) / 5% = 930 000 руб.

Таким образом, пока доход ИП не превысит 930 000 руб., он не сдает уведомления по ЕНП и не платит авансы по УСН.

Если в целом за год доход будет меньше 930 000 рублей, то ИП должен будет только уплатить:

фиксированные взносы за 2024 год – до 09.01.2025;

взносы 1% за 2024 год – до 01.07.2025.

Какие уведомления по ЕНП в 2024 году должны сдавать ИП на УСН и ПСН, смотрите здесь.

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