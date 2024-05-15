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Кредитные карты

Банки удерживают большие комиссии за снятие наличных с кредиток: что предпримет ЦБ

Центробанк будет бороться с финансовыми организациями, которые установили слишком высокую комиссию за снятие средств с кредитных карт. Ее могут включить в расчет полной стоимости кредита.

Кредитные организации скрывают сверхдоходность по кредитным картам в высоких комиссиях за снятие наличных. Центробанк выступает против этого и собирается ввести ограничения. Если комиссия слишком высокая, ее начнут включать в расчет полной стоимости кредита — ПСК. Пока что в ПСК учитывают только все обязательные платежи, а снятие средств не считается.

Сейчас за снятие денег с кредитных карт банки удерживают 4-6% с обязательным платежом 390-590 рублей. Регулятор считает, что таким образом финансовые организации прячут дополнительную доходность по своим продуктам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александра Данилова.

«Вместе с тем мы видим злоупотребления со стороны отдельных банков, которые «прячут» на самом деле сверхдоходность по кредиткам в такие комиссии, в связи с чем прорабатываем механизмы, чтобы ограничить подобные практики», — сказали в ЦБ.

Максимальный размер комиссии за снятие денег с кредитной карты — в ВТБ, Газпромбанке и в Хоум Банке. С клиентов удерживают 5,9% при разовом платеже 590 рублей. Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова объяснила, что комиссия в 1% уже достаточно высокая, в районе 3-4% и вовсе завышенная.

«Если Банк России будет дальше закручивать гайки в регулировании доходности кредитных карт, они могут стать менее доступными для клиентов. Могут появляться все новые комиссии», — заявил независимый эксперт Андрей Бархота.

В конце 2023 года средний доход клиентов, у которых есть кредитные карты, превысил 107 000 рублей. Организации считают таких пользователей менее рискованными, поэтому им разрешили снимать с кредиток небольшие суммы без начисления процентов. Чтобы компенсировать потенциальные потери, банки увеличивают размер комиссий.

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