Налоговые уведомления через Госуслуги получают 5,5 млн человек

Чтобы не получать заказные письма из налоговой пользователи переходят на получение налоговых уведомлений в электронном виде через портал Госуслуги.

Больше 5,5 млн налогоплательщиков подписались на рассылку уведомлений от ФНС через портал Госуслуги. Чтобы получать уведомления нужно быть зарегистрированным в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также направить специальное согласие.

После чего в личном кабинете будут появляться налоговые уведомления, которые не будут дублироваться на бумаге заказными письмами. Также на Госуслугах пользователь сразу может оплатить налоги. Об этом сказано на сайте ФНС.

Получать уведомления на Госуслугах могут даже те, у кого нет доступа к личному кабинету налогоплательщика на сайте ФНС.

В любой момент можно отказаться от электронных уведомлений: для этого также нужно написать заявление. После чего налоговики будут присылать документы в бумажном виде по почте заказным письмом.