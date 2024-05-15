Вырастут пошлины за лицензии в сфере пожарной безопасности

Размер госпошлины за получение лицензий от МЧС вырастет с 7,5 до 15 000 рублей. Цены пересмотрели, поскольку ведомство будет проводить выездную проверку организации перед тем, как выдать разрешение.

МЧС собирается увеличить размер государственной пошлины за предоставление лицензии в области пожарной безопасности. Об этом сказано на портале проектов нормативных актов.

За предоставление лицензии по монтажу, техобслуживанию и ремонту средств пожарной безопасности предлагают заплатить 15 000 рублей, за внесение изменений в реестр — 10 000 рублей. Такие же расценки собираются установить и для лицензирования деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах и на производственных объектах.

Сейчас пошлина при получении лицензии составляет 7,5 тыс. рублей, а внесение изменений в реестр стоит 3,5 тыс. рублей.

Стоимость поднимут из-за того, что в состав государственной услуги теперь входит обязательная выездная проверка, которая оценит соблюдение норм для получения лицензии.

В 2011 году лицензии в области пожарной безопасности стали бессрочными. С тех пор на 64% выросло число компаний, который работают в этом направлении. Каждый год число лицензиатов увеличивается более чем на 3 тысячи.