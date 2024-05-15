Топ-10 регионов, которые быстрее и лучше отвечают на обращения и жалобы граждан

В Минцифры составили рейтинг регионов России по работе на Платформе обратной связи (ПОС) за I квартал 2024 года.

Регионы оценивались по 23 показателям, разделенными на два направления: общественные голосования и работа с сообщениями и обращениями граждан. Например, учитывалась активность внедрения Платформы в регионе, скорость и качество обработки обращений граждан и уровень удовлетворенности ответами.

Топ-10 регионов по работе в ПОС:

ХМАО-Югра Санкт-Петербург Ростовская область Белгородская область, Калужская область Липецкая область Московская область, Новосибирская область Оренбургская область Курганская область Новгородская область, Псковская область, Ульяновская область Красноярский край.

Самые популярные темы обращений по стране:

Электронная запись на прием к врачу — 234 тыс.

Медицина — 205 тыс.

Автомобильные дороги — 99 тыс.

Единый государственный реестр недвижимост и (ЕГРН) — 94 тыс.

Обязательное медстрахование (ОМС) — 71 тыс.

Обратиться через ПОС можно на Госуслугах, в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе», через виджеты ПОС на сайтах госорганов или на их официальных страницах в соцсетях.

Всего за I квартал 2024 года через ПОС поступило более 1,1 млн обращений.