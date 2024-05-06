С лета стартует эксперимент по маркировке бакалейной продукции: какой

С 1 июля 2024 по 28 февраля 2025 года планируется проведение добровольного эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов бакалейной продукции.

Проект постановления правительства об этом опубликовал Минпромторг.

В перечень продукции, подлежащей маркировке средствами идентификации, предложено внести приправы, специи, соусы, уксус, сухарики (кроме панировочных), чипсы, семечки, попкорн, снеки и другие виды бакалейной продукции.

В рамках эксперимента хотят:

протестировать механизмы маркировки с использованием различных технических решений для нанесения средств идентификации на бакалейную продукцию;

отработать взаимодействие участников оборота с информационной системой и иные вопросы маркировки.

Оператором информсистемы на безвозмездной основе выступит ООО «Оператор-ЦРПТ».

Минпромторг уточнил, что эксперимент не повлечет дополнительных затрат участников, поскольку коды маркировки и оборудование для нанесения средств идентификации на время тестов «Оператор-ЦРПТ» предоставит на безвозмездной основе.

Ранее мы сообщали, что летом стартует эксперимент по маркировке полимерных труб и их сырья.