С лета стартует эксперимент по маркировке бакалейной продукции: какой

Проект постановления правительства об этом опубликовал Минпромторг.
В перечень продукции, подлежащей маркировке средствами идентификации, предложено внести приправы, специи, соусы, уксус, сухарики (кроме панировочных), чипсы, семечки, попкорн, снеки и другие виды бакалейной продукции.
В рамках эксперимента хотят:
протестировать механизмы маркировки с использованием различных технических решений для нанесения средств идентификации на бакалейную продукцию;
отработать взаимодействие участников оборота с информационной системой и иные вопросы маркировки.
Оператором информсистемы на безвозмездной основе выступит ООО «Оператор-ЦРПТ».
Минпромторг уточнил, что эксперимент не повлечет дополнительных затрат участников, поскольку коды маркировки и оборудование для нанесения средств идентификации на время тестов «Оператор-ЦРПТ» предоставит на безвозмездной основе.
Ранее мы сообщали, что летом стартует эксперимент по маркировке полимерных труб и их сырья.
Комментарии1
интересно, что планируют маркировать? выбор изделий для маркировки: бакалея, полимерные трубы и их сырье и т.п.