В России начнет работать реестр должников по алиментам

В реестр попадут должники по алиментам, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату денег на содержание детей, родителей.

Госдума в окончательном чтении приняла закон о создании реестра злостных неплательщиков алиментов. Он позволит взыскивать деньги в пользу ребенка, родителей.

После того, как должник попадет в реестр, информация о нем будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока алименты не будут выплачены.

«Необходимо создавать условия, чтобы отцы, как бы они ни относились к бывшим женам, не бегали от своих детей. Открытый реестр злостных неплательщиков алиментов позволит взыскать денежные средства в пользу ребенка», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В течение суток алиментщик получит оповещение о внесении в «черный список». В него попадут должники с административной или уголовной ответственностью за неуплату средств на содержание несовершеннолетних, недееспособных детей или родителей.