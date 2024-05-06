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Алименты

В России начнет работать реестр должников по алиментам

В реестр попадут должники по алиментам, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату денег на содержание детей, родителей.

Госдума в окончательном чтении приняла закон о создании реестра злостных неплательщиков алиментов. Он позволит взыскивать деньги в пользу ребенка, родителей.

После того, как должник попадет в реестр, информация о нем будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока алименты не будут выплачены.

«Необходимо создавать условия, чтобы отцы, как бы они ни относились к бывшим женам, не бегали от своих детей. Открытый реестр злостных неплательщиков алиментов позволит взыскать денежные средства в пользу ребенка», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В течение суток алиментщик получит оповещение о внесении в «черный список». В него попадут должники с административной или уголовной ответственностью за неуплату средств на содержание несовершеннолетних, недееспособных детей или родителей.

Комментарии

5
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    «Необходимо создавать условия, чтобы отцы, как бы они ни относились к бывшим женам, не бегали от своих детей.

    Открытый реестр злостных неплательщиков алиментов позволит взыскать денежные средства в пользу ребенка», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Объясните для тупых.

    Вот есть Злобный Буратино. Послал он к лешему свою Мальвину и детей еёйных... Кароче, алименты он не платит.

    Завтра его внесут в реестр и..... каааак попрут выплаты! А что собственно изменится? Он пить перестанет? ему депутатскую зарплату платить будут, так что бы всё при всём своём желании пропить не смог? Может быть за него Председатель ГосДуры Володькин расплачиваться по долгам будет??

    или что будет происходить с этим реестром?

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      или что будет происходить с этим реестром?

      я тут как бы вижу обратную ситуацию. Вот если я работодатель, то принимаю на работу человека и заранее не знаю придёт ли с ним исполнительный или нет. Если только он сам заранее не проговорится. Вещь в общем-то не очень приятная и очень хотелось бы, что бы исполнительных листов лучше бы не было бы.

      Но сегодня - это до определённого момента это неизвестность. Если он придёт , то придёт на уже принятого сотрудника, и деваться в общем-то уже некуда.

      Ситуация завтрашнего дня.

      Если я работодатель, то собираюсь я принять какого-то человека, проверяю его наличие в базах, вижу что за ним исполнительный придёт..... И делаю вывод сразу же: да нафига бы он бы мне нужен был бы со своими исполнительными! Делов больше нету возиться с ними! Да ещё не просто исполнительный, а ещё и с долгами!!! Нафиг-нафиг!

  • Ирина

    В течение суток алиментщик получит оповещение о внесении в «черный список»

    То есть, найти его, чтобы стрясти алименты, они не могут, а оповестить о внесении в "черный список" могут...

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      То есть, найти его, чтобы стрясти алименты, они не могут,

      почему не могут? с этим - всё нормально: найти могут. Только он денег не даёт! Говорит, что нету! и официально он или нигде не работает, или если и случается, то работает в разных местах меньше чем по месяцу.

      а оповестить о внесении в "черный список" могут...

      Да реестров с должниками у приставОв (это слово произошло от слова приставать? ) и так полным полно. Уже и за границу не отпускают, и водительского удостоверения лишают...

      Но вот сегодняшнее.... Создали в реестр, включили, и.....

      он вдруг перестал бегать и сразу по всем счетам расплатился!

      Ну вот откуда такие выводы? Или за счёт чего так сразу начнёт всё сразу исполняться? Не иначе Володькин свои даст!

  • Старый ворчун

    или что будет происходить с этим реестром?

    Прочитал я закон. Что понял:

    1. Если алиментщик доуклонялся до административки, уголовки или розыска, то его впишут в этот реестр.

    2. Как впишут - его об этом известят в течение суток.

    Всё.

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