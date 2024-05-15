₽ Заказать рекламу
Наличные деньги

Стало больше нарушений при ввозе и вывозе наличных

ФТС России за январь-март выявила 2747 фактов незаконного перемещения гражданами наличных.

Таможенная служба в 1 квартале 2024 года выявила 2747 фактов незаконного перемещения гражданами наличных на сумму 518 млн в рублевом эквиваленте. Это на 10% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

В основном контрабандой пытались провезти доллары, евро и российские рубли. Наиболее популярными странами стали Турция, ОАЭ и Азербайджан.

Всего таможенники возбудили 21 уголовное дело, 13 из которых – по фактам незаконного вывоза по ст. 200.1 УК.

Также возбуждено 2726 дел об административных правонарушениях за недекларирование или недостоверное декларирование денежных средств по ст. 16.4 КоАП. Из них 1626 дел связаны с вывозом иностранной валюты, превышающей эквивалент 10 000 долларов.

ФТС напомнила, что обязательному письменному декларированию подлежат наличные, превышающие эквивалент в 10 000 долларов при их перемещении через таможенную границу ЕАЭС.

При единовременном перемещении одним физлицом валюты на сумму от 100 000 долларов к пассажирской таможенной декларации нужно приложить документы, подтверждающие происхождение денег.

Правила распространяются как на ввоз, так и на вывоз наличных. Со 2 марта 2022 правила дополнились Указом президента № 81, по которому временно запрещен вывоз иновалюты наличными свыше эквивалента 10 тыс. долларов.

Письменное таможенное декларирование наличных не предполагает взыскание каких-либо пошлин и налогов с указанной суммы.

Начать дискуссию

Нематериальные активы

Модернизацию НМА надо амортизировать

Результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей – это амортизируемое имущество по нормам НК.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Обзоры для бухгалтера

Легализация зарплат выходит на новый уровень. Начнутся трудовые проверки. 🚦 «Ночной бухгалтер» № 1677

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
Имущественный вычет

Не всякий налоговый агент по НДФЛ может предоставить имущественный вычет

Если вы в 2024 году купили квартиру, то не обязательно ждать, когда закончится год, чтобы сдать 3-НДФЛ. Можно оформить вычет через налогового агента. Но не всякий агент такой вычет даст.

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Бесплатно с Трудовое право

Ключевые отличия трудового договора и договора ГПХ. Как не ошибиться в терминологии. Мини-курс

Рассказываем в мини-курсе, какие ключевые отличия между трудовыми договором и договором ГПХ нужно знать, чтобы не возникло вопросов от налоговой.

Ключевые отличия трудового договора и договора ГПХ. Как не ошибиться в терминологии. Мини-курс
Наталия Лукина
Финансовый анализ

Ошибки в формировании финмодели. Четыре ошибки, которые могут привести бизнес к краху

Какие ошибки совершают предприниматели, когда открывают новые направления бизнеса? Какие из ошибок могут стать фатальными для уже состоявшейся на рынке компании? Из каких показателей должна состоять финансовая модель? Разберем на примерах. Забирайте в закладки, чтобы не потерять.

Ошибки в формировании финмодели. Четыре ошибки, которые могут привести бизнес к краху
2
Алименты

В России начнет работать реестр должников по алиментам

В реестр попадут должники по алиментам, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату денег на содержание детей, родителей.

7

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Exnode
Криптовалюта

Как купить или продать USDT в 2024 году и все платформы где это можно сделать

В этой статье мы обсудим различные методы покупки и продажи криптовалюты USDT (Tether).

Как купить или продать USDT в 2024 году и все платформы где это можно сделать
Воинский учет

Что изменилось в воинском учете и как работодателям его вести

Компании смогут передавать документы в военкомат в электронном виде, но только после того, как заработает реестр воинского учета.

Должная осмотрительность

Должная коммерческая осмотрительность — излишняя формальность или необходимость для применения налоговой льготы или выгоды

Что такое должная коммерческая осмотрительность и ее значение, правовые последствия в налоговых проверках. Что требует налоговый орган и как относятся суды. Кто и когда должен доказывать её проявление, налоговый орган, доказывая обоснованность начисленной недоимки или сам налогоплательщик в суде?

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Наличные деньги

Стало больше нарушений при ввозе и вывозе наличных

ФТС России за январь-март выявила 2747 фактов незаконного перемещения гражданами наличных.

Управление финансами

Что такое маркетплейс, или как получить разные финансовые услуги в одном месте

Бывает, что банк предлагает лучшие ставки по вкладам, а его отделений нет поблизости. Но теперь необязательно куда-то ехать, чтобы выгодно открыть депозит. Это получится сделать онлайн — через финансовый маркетплейс. Разбираемся, как работают эти площадки и какие еще услуги удастся на них оформить.

Иллюстрация: Nataliya Vaitkevich/pexels
Блокировка счетов налоговой инспекцией

ФНС заблокировала счета блогера Гусейна Гасанова. Он должен 153 млн рублей

Компания Гусейна Гасанова не сдала налоговую декларацию, поэтому ее счета сразу же заблокировали. Налоговики также требуют заплатить 153 млн рублей.

Разборы законов

1 275
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Отпускные

Отпуск с последующим увольнением: как считать компенсацию за неиспользованный отпуск

Что важно учесть при расчете компенсации за неиспользованный отпуск, если работник уходит в отпуск с последующим увольнением, разъяснил Роструд.  

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Клерк

Аналитик 1С и разработчик 1С: чем отличаются эти профессии и куда проще перейти бухгалтеру

Разбираемся, в обязанностях и необходимых навыках двух востребованных специальностей, а также, чему нужно научиться бухгалтеру, чтобы стать аналитиком или начать разрабатывать в 1С.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Зарплата

Премия может быть больше оклада

Система оплаты труда, включая доплаты и премии, устанавливается локальным нормативным актом работодателя.

1
Налоги, взносы, пошлины

Цифра дня. Про электронные уведомления

Больше 5,5 млн налогоплательщиков подписались на рассылку уведомлений от ФНС через портал Госуслуги.

Цифра дня. Про электронные уведомления
Кадры

Найти работу в Белоруссии можно через приложение «Работа в ЕАЭС»

В приложении «Работа в ЕАЭС» появились услуги для тех, кто хочет отправиться работать в Беларусь. Пользователи получат всю необходимую для трудоустройства информацию, а некоторые документы и страховку можно оформить удаленно.

Пенсии

Начал действовать период охлаждения для договоров с НПФ

Теперь клиенты негосударственных пенсионных фондов могут в течение 14 дней расторгнуть договор.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Бесплатно с НДФЛ

Поправки в НК–2024: что изменится в НДФЛ

Изменят расчет НДФЛ по процентам от вкладов. Минимальный срок владения для продажи квартир будут считать по-новому для перепланировки и покупки за маткапитал.

Поправки в НК–2024: что изменится в НДФЛ
1

Интересные материалы

Лицензирование

Вырастут пошлины за лицензии в сфере пожарной безопасности

Размер госпошлины за получение лицензий от МЧС вырастет с 7,5 до 15 000 рублей. Цены пересмотрели, поскольку ведомство будет проводить выездную проверку организации перед тем, как выдать разрешение.