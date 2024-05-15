Стало больше нарушений при ввозе и вывозе наличных

Таможенная служба в 1 квартале 2024 года выявила 2747 фактов незаконного перемещения гражданами наличных на сумму 518 млн в рублевом эквиваленте. Это на 10% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

В основном контрабандой пытались провезти доллары, евро и российские рубли. Наиболее популярными странами стали Турция, ОАЭ и Азербайджан.

Всего таможенники возбудили 21 уголовное дело, 13 из которых – по фактам незаконного вывоза по ст. 200.1 УК.

Также возбуждено 2726 дел об административных правонарушениях за недекларирование или недостоверное декларирование денежных средств по ст. 16.4 КоАП. Из них 1626 дел связаны с вывозом иностранной валюты, превышающей эквивалент 10 000 долларов.

ФТС напомнила, что обязательному письменному декларированию подлежат наличные, превышающие эквивалент в 10 000 долларов при их перемещении через таможенную границу ЕАЭС.

При единовременном перемещении одним физлицом валюты на сумму от 100 000 долларов к пассажирской таможенной декларации нужно приложить документы, подтверждающие происхождение денег.

Правила распространяются как на ввоз, так и на вывоз наличных. Со 2 марта 2022 правила дополнились Указом президента № 81, по которому временно запрещен вывоз иновалюты наличными свыше эквивалента 10 тыс. долларов.

Письменное таможенное декларирование наличных не предполагает взыскание каких-либо пошлин и налогов с указанной суммы.