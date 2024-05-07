В городах резко вырастет количество камер

Камеры для фиксации нарушений за месяц в среднем приносят бюджету от 5 млн рублей. С умных систем наблюдения приходят штрафы за нарушение поведения в городской среде.

В 2023 году государственные и муниципальные учреждения заказали в 2,5 раза больше «штрафных» камер. Системы наблюдения будут фиксировать неправильную парковку, несанкционированные свалки мусора, а также другие нарушения поведения в городской среде.

Если в 2022 году власти совершили 97 закупок умных камер, с которых присылают штрафы, то в 2023 году было уже 239 контрактов. Объем тендеров увеличился почти в шесть раз — с 256,1 млн до 1,5 млрд рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на разработчика ИИ-систем Softlogic.

«Полнота и точность фиксации нарушений вкупе с геопозиционированием и выявлением конкретных нарушителей позволяет выдавать предписания и выставлять штрафы автоматически, принося миллионы рублей в местные бюджеты. В крупных городах комплексы окупаются буквально за пару недель, в небольших — за пару месяцев», — сказал генеральный директор, основатель и совладелец Softlogic Денис Логинов.

Камеры стали эффективным инструментом пополнения бюджета: каждое устройство окупается за 2 месяца, а штрафы за возможные нарушения помогут снизить их количество. Ежемесячный размер собираемых штрафов составляет от 5 млн рублей. Только в Московской области за 2023 год при помощи умных камер выписали 4 111 постановлений на сумму 171 млн рублей.