Создадут отдельный реестр осужденных и освободившихся

Минюст предложил утвердить порядок ведения и использования единого реестра лиц, в отношении которых применяется пробация.

Министерство юстиции разработало и опубликовало для общественного обсуждения проект постановления Правительства, которое утвердит:

перечень органов и организаций, имеющих доступ к единому реестру лиц, в отношении которых применяется пробация;

перечень органов и организаций, уполномоченных на внесение информации в этот реестр;

перечень видов такой информации;

порядок ведения и использования реестра.

С 1 января 2024 года вступил в силу федеральный закон «О пробации в РФ». Он ввел институт пробации — это комплекс мер по социальной адаптации осужденных и освободившихся из мест лишения свободы.

Оператор реестра — ФСИН.

Для защиты персональных данных решение о предоставлении доступа к реестру будет принимать ФСИН на основании письменного запроса с обоснованием предоставления доступа, вида информации, а также срока доступа к реестру.

Минюст заверяет, что эта информация будет использоваться только в рамках социальной адаптации осужденных и освободившихся.