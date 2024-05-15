Как правильно вести учет ВЭД в 2024 году

Бухгалтер, который специализируется на сопровождении внешнеэкономических сделок, должен разбираться в таможенном регулировании, знать валютное законодательство, в том числе ориентироваться на порядок налогообложения в странах, с которыми ведет сотрудничество.

Бухгалтерский учет во внешнеэкономической деятельности отражает все действия, связанные с экспортом, импортом товаров, услуг и капитала. Кроме того, в нем отражают контракты с иностранными партнерами, налоговые и таможенные декларации.

Операции с иностранными организациями регулирует закон Nº 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». При проведении денежных операций по внешнеэкономической деятельности нужно опираться на инструкцию Центробанка Nº 181-И от 16.08.2017.

Что нужно знать для учета ВЭД

Разные режимы налогообложения в зависимости от вида деятельности и объемов дохода.

Отдельные правила подготовки документов при обороте иностранной валюты, с учетом возможных валютных рисков.

Специфические выплаты, связанные с импортом и экспортом товаров и услуг — таможенный сбор, пошлины и т. д.

Какие поправки нужно внести в учредительные документы и как зарегистрировать компанию, которая будет заниматься ВЭД.

Обязательный контроль и отчетность по факту денежных поступлений, заключение и исполнение контрактов с иностранными контрагентами, согласно требованиям международного законодательства и законодательства РФ.

Конвертация рубля в иностранную валюту производится по курсу, который актуален на момент фактической оплаты выставленного счета или получения средств от партнера по сделке. Однако все курсовые разницы, которые возникают в процессе проведения сделки, также должны быть отражены в бухучете.

При ввозе продукции из-за границы нужно правильно рассчитать их себестоимость, в которую входят:

Затраты на оплату труда представителя и доставку.

Расходы на уплату таможенных пошлин.

Цена товара.

Узнайте все последние изменения в ВЭД по учету и налогообложению импорта в 2024 году и работайте без таможенных штрафов и валютных рисков. Смотрите вебинар «ВЭД: особенности учета и налогообложения в 2024 году»!

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На вебинаре разберемся в последних изменениях учета и налогообложения импортных операций, а также как все это отражать в 1С.

Спикер — Елена Клинова, главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестат Минфина по общему аудит, автор курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ».

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