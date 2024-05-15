Иностранным коллекторам могут запретить работать в России

Чтобы иностранные компании не выводили полученные долги россиян за границу и не работали с личными данными населения, Госдума хочет запретить таким коллекторам работать в стране.

Госдума собирает отзывы на законопроект, который запретит коллекторским компаниям с иностранным участием выбивать долги с россиян. Инициатива направлена на то, чтобы иностранные коллекторы лишились возможности получать прибыль и выводить ее за границу.

«На рынке присутствуют компании, осуществляющие данный вид деятельности, при этом имеющие в числе своих учредителей или участников иностранных инвесторов и направляющие получаемые доходы за границу», — сказал RG.RU заместитель председателя правления Ассоциации юристов Игорь Черепанов.

Коллекторы с иностранным участием, включенные в государственный реестр, имеют право возвращать просроченную задолженность в судебном и внесудебном порядке, а также выступать стороной исполнительного производства. Такая деятельность предполагает получение персональных данных россиян и работу с ними.

От принудительного взыскания долгов коллекторские фирмы получают от 80 до 100% доходов.