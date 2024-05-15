Названы самые популярные направления для отдыха в России

Самыми популярными направлениями в 2024 году стали озеро Байкал, Черноморское побережье и Крым.

65% россиян планируют провести отпуска в поездках по России. Их число растет год от года, сообщает телеграм-канал кабмина.

Самыми популярными у граждан оказались поездки на море – свыше половины опрошенных предпочли такой вид отдыха. Также многие отдают предпочтение путешествиям с познавательными целями по известным и историческим местам, посещению природных парков.

В пятерку самых востребованных видов отдыха вошли также автотуризм и поездки в сельскую местность.

В 2024 году большая часть туристов предпочла передвижение на автомобиле железнодорожным поездкам и авиаперелетам.

Правительство заключило, что реализованные программы и меры поддержки оказывают позитивное влияние на спрос на путешествия.

Недавно мы писали, что Роскачество будет развивать автотуризм в России.