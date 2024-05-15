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Общество

Названы самые популярные направления для отдыха в России

Координационный центр правительства провел среди граждан опрос о внутреннем туризме.

Самыми популярными направлениями в 2024 году стали озеро Байкал, Черноморское побережье и Крым.

65% россиян планируют провести отпуска в поездках по России. Их число растет год от года, сообщает телеграм-канал кабмина.

Самыми популярными у граждан оказались поездки на море – свыше половины опрошенных предпочли такой вид отдыха. Также многие отдают предпочтение путешествиям с познавательными целями по известным и историческим местам, посещению природных парков.

В пятерку самых востребованных видов отдыха вошли также автотуризм и поездки в сельскую местность.

В 2024 году большая часть туристов предпочла передвижение на автомобиле железнодорожным поездкам и авиаперелетам.

Правительство заключило, что реализованные программы и меры поддержки оказывают позитивное влияние на спрос на путешествия.

Недавно мы писали, что Роскачество будет развивать автотуризм в России.

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Маркировка товаров

Не шутка: в России впервые промаркировали пиво для собак

В ходе эксперимента промаркирована партия пива для собак методом этикирования, код нанесен на крышку на производстве «Апиценна».

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Пользователи интернета

Выписки из государственного адресного реестра заказали больше 130 000 пользователей

Получить выписку из ГАР можно бесплатно, направив запрос в налоговые органы во время личного визита, по почте или через порталы ФИАС и Госуслуги.

Бесплатно с НДФЛ

Кто будет платить налог с процентов по вкладам за 2023 год. Мини-курс

Разбираемся в мини-курсе, проценты по каким вкладам за 2023 год будут облагаться НДФЛ, какие проценты налогом не облагаются и по какой формуле рассчитать сумму налога.

Кто будет платить налог с процентов по вкладам за 2023 год. Мини-курс

Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Обзоры для бухгалтера

ПУСН, УДСН: как назовут новый налоговый режим и каким он будет. 👀«Ночной бухгалтер» № 1678

Бухгалтеры обсуждают новую XL-упрощенку. Пострадавшим от паводков дадут отсрочку по налогам. Камеры увидят вас везде. Никому не рассказывайте, сколько зарабатывают коллеги. Налоговики напомнили, как зачесть переплату на ЕНС. И другие новости дня.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Счета-фактуры

Что важно учесть при переходе на новые форматы УПД и счета-фактуры

ФНС утвердила новые форматы УПД и счет-фактуры, о чем говорится в приказе от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@. Прежние форматы, утвержденные приказом ведомства от 19.12.2018 № MMB-7-15/820@ были добавлены в Приложение №2 к новому приказу 970, а сам приказ 820 утратил силу.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Маркировка товаров

С 20 мая стартует очередной эксперимент по маркировке товаров

В России пройдет эксперимент по маркировке силовых кабелей.

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
НДС

Сдача в аренду жилья не облагается НДС. А компенсация коммуналки?

Услуга по предоставлению в пользование жилого помещения для проживания в нем граждан, оказываемая в рамках договора найма или аренды, освобождается от НДС.

Маркетинг

Коллаборация и кобрендинг: как правильно объединить усилия для развития бизнеса 

Коллаборация — популярный формат взаимодействия у бизнеса совершенно разного уровня: от миллиардных корпораций до локальных компаний. Основная задача таких интеграций – расширение аудитории за счет ее пересечения у разных фирм.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Трудовое право

Профсоюзы нужны, показал опрос. Но много стереотипов о них

Больше половины россиян (60%) считают, что современному российскому обществу нужны профсоюзы.

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Страхование

Названа причина крайне низкого процента страховых выплат в сельском хозяйстве

Торгово-промышленная плата предложила обратить внимание на недостатки в системе страхования в сельском хозяйстве и сельхозпроизводителей.

Кредитование

Займы сельхозкооперативов разрешили погашать новым способом

Заемщики могут погасить кредиты, выданные потребительскими и сельхозкооперативами на строительство и покупку жилья, за счет средств материнского капитала.

Трудовые проверки

Какие проверки грозят работодателям в 2024-2025 годах

В 2025 году Роструд создаст общедоступный реестр компаний, у которых нашли факты нелегальной занятости. Кроме того, прокуратура будет вести постоянный мониторинг работодателей и реагировать на жалобы сотрудников в интернете.

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
НДС

Отгрузку в валюте для НДС не всегда надо пересчитывать по курсу ЦБ

Если договор составлен в валюте, отгрузка товара идет в валюте, а оплата приходит в рублях, то налоговую базу определяют на день отгрузки. Причем пересчет валюты в рубли идет по курсу ЦБ. Но эту норму не надо применять, если курс заранее прописан в договоре, и он фиксированный.

Права потребителей

С 1 мая вступил в силу ГОСТ доставки готовой еды

Приказами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвержден новый национальный стандарт ГОСТ Р 71162-2023 «Услуги общественного питания. Доставка продукции общественного питания по заказам потребителей. Общие требования».

Общество

Названы самые популярные направления для отдыха в России

Координационный центр правительства провел среди граждан опрос о внутреннем туризме.

HR

🔥 «Клерк» полезен не только бухгалтерам. Запускаем канал про мир HR!

Специалисты по кадрам не останутся без внимания! Специально для HR-менеджеров мы создали телеграм-канал с актуальными новостями, анонсами полезных событий и экспертными мнениями.

НДС

Минфин запрещает льготную ставку НДС для семян. На этот раз под раздачу попала горчица

Чтобы вырастить семена горчицы для еды, надо сначала посеять семена. Те семена, которые едят, облагаются НДС 10%, а те, которые сеют – 20%.

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Наталия Лукина
HR

У «Клерка» новый телеграм-канал для HR-специалистов. О карьере без купюр

«Клерк» запустил telegram-канал с обсуждением трендов и тенденций в найме. Пригодится начинающим и опытным рекрутерам, а также всем, кто хочет работать в этой сфере. Подписывайтесь!

У «Клерка» новый телеграм-канал для HR-специалистов. О карьере без купюр
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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Инвестиции

Частные инвесторы купили ценные бумаги на рекордные 94,7 млрд рублей

Инвестициями на Московской бирже занимаются 31,5 млн физических лиц. В апреле они заключили почти 4 млн сделок.

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Александр Малютин
Субсидиарная ответственность

Как уменьшить размер субсидиарной ответственности?

Привлечение к субсидиарной ответственности — это ещё не повод опускать руки. Есть еще шанс побороться за снижение размера ответственности.

Как уменьшить размер субсидиарной ответственности?