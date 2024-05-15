Отгрузку в валюте для НДС не всегда надо пересчитывать по курсу ЦБ

Если договор составлен в валюте, отгрузка товара идет в валюте, а оплата приходит в рублях, то налоговую базу определяют на день отгрузки. Причем пересчет валюты в рубли идет по курсу ЦБ. Но эту норму не надо применять, если курс заранее прописан в договоре, и он фиксированный.

Разъяснение дает Минфин в письме от 14.03.2024 № 03-07-08/22634.

Ситуация такая: компания заключила договоры поставки товаров, в которых стоимость выражена в валюте. Оплата будет в рублях. Причем курс обговорен заранее, он фиксированный и прописан в договоре. То есть неважно, какой курс ЦБ будет на день оплаты. Стоимость товаров известна заранее – при заключении договора.

При этом п. 4 ст. 153 НК обязывает делать пересчет валюты в рубли по курсу ЦБ. И никаких исключений из этой нормы для описанного случая нет.

Минфин пояснил, что в этом случае норму про пересчет применять не надо.

Если по договору курс рубля фиксированный, то стоимость известна. С нее и надо платить НДС. Пересчитывать валюты в рубли по курсу ЦБ не надо.